Buluta yerli çözüm zamanı

BUGÜN NELER OLDU

PlusClouds Türkiye'den çıkan ve kendi sanallaştırma teknolojisine sahip dünya pazarında yeri bulunan tek Türk bulut teknolojileri firması olmayı başardı. Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki PlusClouds'ın faaliyetleri hakkında şirket yetkilileri şu bilgileri verdi: "Amazon gibi firmaların vermiş olduğu cloud hizmetin aynısını full otomatik yani üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan verebiliyor. Yaklaşık 5 binden fazla müşterimiz bulunuyor. Enterprise tarafında, telekom şirketleri başta olmak üzere büyük ölçekli veri merkezlerine sahip şirketlere hizmet veriyoruz. PlusClouds olarak veri merkezlerini Leo orkestrasyon aracımız sayesinde insansız yönetiyoruz. Burada ciddi anlamda endüstri 4.0 uyumlu tüm süreçler gerçekleştiriliyor."