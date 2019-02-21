Turkcell bir kez daha dünyanın en hızlı büyüyen operatörü oldu

Dijital operatör Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2018'de hedeflerini aşarak büyümeyi sürdüren Turkcell Grubu'nun geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 oranında artışla 21,3 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell Grubu'nun FAVÖK'ü yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital iş modelimiz doğrultusunda güçlü adımlar attığımız başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Dijital dönüşümümüz 4'üncü yılını doldururken, müşterilerimizin hayatının her dakikası için değer yaratmaya odaklı 1440 stratejimiz, hem operasyonel hem finansal anlamda üstün performansı beraberinde getirdi" dedi.

DİJİTAL SERVİSLERLE 1440 DAKİKAYA DAHA FAZLA KATKI

Turkcell'in dijital servislerine olan talebin ivme kazarak yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Kaan Terzioğlu, "2018'de genişlettiğimiz ve yeni özelliklerle zenginleştirdiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB'a yükseldi. Turkcell Türkiye'nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7'ye ulaşırken, sabit tarafta TV'li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz fizy'den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik'te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor. Müşterilerimiz kullandıkları her türlü dijital serviste Turkcell teknolojilerinin güvenini hissetsinler diye bir gündeki 1440 dakikanın tümüne hitap edebilecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EN HIZLI BÜYÜTEN MODELİNİ DİJİTAL İHRACAT İLE DÜNYAYA AÇTI

2018'in Turkcell'in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu kaydeden Terzioğlu, "2018'de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna'da lifecell ile 4.5G'yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018'de Barcelona'da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell'e yaptı. 2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye'de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de, Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur'da sahip olduğumuz payların Telia Company'ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon euro kaynak yaratılacak" diye konuştu.

2010'DAN BU YANA EDİLEN KâRIN YÜZDE 60'INI HİSSEDARLARINA DAĞITTI

Turkcell Nisan başındaki 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla, 2015 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık bono ihraç eden Türk şirketi oldu. Yıl içerisinde tedarikçi finansmanı, sukuk, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçları ile piyasada ilkleri gerçekleştirmeyi devam eden Turkcell, likiditesini güçlendirirken kaynak çeşitlendirmesini sürdürdü. Yatırımcılarına kazandırmaya devam eden Turkcell, 2018'de dağıttığı 1,9 milyar TL temettü ile 2010 yılından bu yana elde ettiği net kârın yüzde 60'ını hissedarlarına dağıtmış oldu.

YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALAR YENİ ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATTI

2018'in son çeyreğinde dijital iletişim ve yaşam platformu BiP'e, tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha eklendi. BiP 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Günde 7 milyon şarkının dinlendiği fizy 3,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken 3,4 milyon aktif müşterisiyle TV+, Türkiye'nin en büyük dijital TV platformlarından biri haline geldi. Portföyüne yabancı yayınları da ekleyen Dergilik, Türkiye'de gazetelerin akşam baskısının yeniden yayınlanmasına vesile oldu ve 21,4 milyon aktif kullanıcıyla yayıncılık sektörünün dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürdü. Türkiye'nin arama motoru Yaani de 7,6 milyon indirme rakamına ulaşarak, Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etti.

FİNANS VE ÖDEME ÇÖZÜMLERİYLE İLKLERE İMZA ATTI

Mobil uygulamalara, mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren "Hızlı Giriş" uygulaması 15.3 milyon kullanıcısıyla 232 milyon defa kullanıldı. Turkcell'in kimlik doğrulama sistemi Hızlı Giriş ile Türkiye, GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk pazar oldu. Paycell 2,6 milyon indirme ve 1 milyonu aşan Paycell Kart ile mobil ödeme dünyasının en güçlü oyuncularından biri. Tüketici finansmanı şirketi Financell, bünyesine eklediği Turkcell Sigorta A.Ş. kapsamında ilk ürünü kadınlara özel sağlık sigortası paketini sundu. E-ticarette trafik yönetimi, kimlik yönetimi ve mobil ödeme hizmetleri ile çok sayıda girişimci, kesintisiz dijital deneyim imkanı elde etti.