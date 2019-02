Türkiye datada dünya altıncısı

BUGÜN NELER OLDU

Grubun 2018 yılı geliri 21.3 milyar liraya çıkarken, net kârı da 2 milyar liraya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital dönüşümümüz 4'üncü yılını doldururken, müşterilerimizin hayatının her dakikası için değer yaratmaya odaklı 1440 stratejimiz, hem operasyonel hem finansal anlamda üstün performansı beraberinde getirdi. Türkiye şu anda dünyada data kullanımında altıncı sırada" dedi. 85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştıklarını da belirten Terzioğlu, 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketiminin 7.6 GB'a yükseldiğini açıkladı. Terzioğlu, "Turkcell Türkiye'nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10.9 puan artışla yüzde 66.7'ye ulaşırken, sabit tarafta TV'li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48.6 oldu. Artık müşterilerimiz fizy'den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik'te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor" şeklinde konuştu.Data center'larda 2 milyar liralık yatırımları bulunduğunu dile getiren Terzioğlu, "Oraya yatırımlara devam edeceğiz. Son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 26 milyar liraya geldi. 2022'ye kadar 16 milyar lira daha yatırım yapacağız. Her sene ciromuzun yüzde 20'lik kısmını yatırıma çevirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. 2019 yılı hedeflerini de paylaşan Terzioğlu, "2019 senesi bizim için de, Türkiye için de güzel bir yıl olacak. Türkiye son derece güçlü refleksi olan, her türlü krizden alnının akıyla çıkmayı başaran bir ülke. 2019'da da yüzde 16-18 arası gelir büyümesi, yüzde 37-40 arası FAVÖK marjı hedefliyoruz" dedi.FINANSAL alanda da yatırımlara devam eden Turkcell, sigorta sektörüne de giriş yapıyor. Güvencell markası ile ilk ürünlerinin kadınlara özel bir sigorta olacağını da belirten Terzioğlu, daha sonra diğer branşlarda da ürünler çıkaracaklarını açıkladı. Turkcell'in finansman şirketi Paycell 2.6 milyon indirmeye ulaşırken kart sayısı da 1 milyonu aştı.