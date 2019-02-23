Balıkçılar da tanzim satış istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Yüksekfiyatlar nedeniyle satışlarının düştüğünü ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış başlatılmasını talep ediyor. Satışlarının sezon başına göre düştüğünü söyleyen İstanbul Kumkapı Balık Hali'nde çalışan balıkçı Kemal Sümbül, "Sebze-meyve fiyatları tanzim satışla düştü. Vatandaşa ucuz balık yedirmek için burada da aynısı yapılmalı. Bilinçsiz avlanma ve borsacılık fiyatları yükseltiyor. Piyasamız 4-5 kişinin elinde. Bunlar da piyasaya malı sürmüyor, tek tek sürüyorlar" diye konuştu. Balıkçı Ahmet Çetin ise "Sebze-meyvede vatandaş nasıl rahatlatıldıysa, balıktada benzer uygulamanın başlatılması iyi olur" dedi.