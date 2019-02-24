Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda bir dizi yeni ürün ziyaretçilerle buluşuyor.

Motor tahrik ve aktarma organları ile benzeri teçhizatı üretmek amacıyla 1976'dan bu yana faaliyet gösteren TÜMOSAN, fuarda yat-marin motoru ve jeneratör konusunda geldiği noktada ortaya çıkan son ürünlerini sergiliyor.

Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motoru, "Türkiye'nin 100 Yerli Marin Motoru" olarak fuarda görücüye çıktı.