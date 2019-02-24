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görücüye çıktı

Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan , sahip olduğu kabiliyetlerle ailesi oluşturdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 12:50
Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda bir dizi yeni ürün ziyaretçilerle buluşuyor.

Motor tahrik ve aktarma organları ile benzeri teçhizatı üretmek amacıyla 1976'dan bu yana faaliyet gösteren , fuarda yat-marin motoru ve jeneratör konusunda geldiği noktada ortaya çıkan son ürünlerini sergiliyor.

Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motoru, "'nin 100 Yerli Marin Motoru" olarak fuarda görücüye çıktı.

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Yerli deniz motoru görücüye çıktı
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