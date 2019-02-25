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Bakan Albayrak: "Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz" .

: "Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz."

Giriş Tarihi: 26.2.2019 01:00 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 01:01
Bakan Albayrak: Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz .
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kritik "TOBB Sektörel Ekonomi Şurası"nı değerlendirdi. Albayrak, yaptığı paylaşımda "Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:



"TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nda tüm sektör temsilcilerimizi tek tek dinledik, sorunlarını ve çözüm önerilerini not aldık. Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz.".
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Bakan Albayrak: "Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz" .
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