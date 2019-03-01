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'2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası' ödülüne layık görüldü

, dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan Harbour Association (TYHA) tarafından “’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görüldü.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 17:48
Yalıkavak Marina '2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası' ödülüne layık görüldü

TYHA tarafından 28 Şubat'ta resmi olarak açıklanan ödüller; 24 Nisan 2019 tarihinde İngiltere'de özel bir törenle sahiplerini bulurken, Yalıkavak Marina'yı temsilen ödülü Marina Direktörü Deniz Akaltan teslim alacak.

The British Yacht Association (TYHA) tarafından 5 Altın Çapa ödülüne sahip Yalıkavak Marina'nın finalist olduğu ve tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının katıldığı oylama sonuçlandı; 28 Şubat'ta TYHA tarafından yapılan açıklamaya göre Yalıkavak Marina resmi olarak 2018-2019 Dünya'nın En İyi Süper Yat Marinası Ödülü'ne layık görüldü. TYHA ödülleri, 24 Nisan'da Londra'da düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine teslim edilecek.

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Yalıkavak Marina '2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası' ödülüne layık görüldü
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