En zenginlerin 100 milyar $’ı var

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FORBES Türkiye, 14'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100'ün toplam serveti 99.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Listenin ilk sırasında 3.8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. Son beş yılın en zengini ünvanını elinde bulunduran Murat Ülker ise 3.7 milyar dolarla ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2.1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı. Bu yıl 11 isim Forbes 100'de ilk kez yer aldı. Toplam servetten 6.1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören'in varisleri ile 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç'un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Forbes 100 tarihinin de en genç isimleri oldu. Listede kadın sayısı 28 olarak gerçekleşirken, kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. En zengin kadın ise Semahat Arsel oldu. Burçlara bakıldığında da balık burcu yüzde 16.6 ile toplam servetten en büyük payı aldı.