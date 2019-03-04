Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi. Cumhur İttifakı'nın kapalı kapılar ardında kurulan ve kağıt, kalemle oluşturulan bir ittifak olmadığını kaydeden Kurum, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı içerisinde gönül, ülke sevdası ve karşılıklı saygı olan, devletimizin ve milletimizin bekası olan bir birlikteliktir. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yürüyüşü gerçekleştirirken, Sayın Devlet Bahçeli, milli şuurla ve devlet menfaatini önde tutan bir anlayışla hareket etmektedir. Diğer tarafta da illet ve zillet ittifakı vardır. Bu ittifakın içinde terör örgütünün uzantısı da var."BAKAN Kurum, Ankara için önümüzdeki 5 yılın marka projelerin hayata geçirileceği bir dönem olacağını söyledi. AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin hem belediye başkanlığı, hem de bakanlık döneminde büyük başarılara imza attığını dile getiren Kurum, Özhaseki'nin, tecrübesiyle ve vizyonuyla Ankara'yı daha güzel bir geleceğe taşıyacağını ifade etti.

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