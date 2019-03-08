12 ay açık kalacak otel business servisli uçuş

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizme yeni model getireceklerini bildirdi. Berlin'de düzenlenen Turizm Fuarı'nda (ITB) soruları yanıtlayan Ersoy, "12 ay açılabilir ve çalışılabilir otel konsepti geliştireceğiz. İçinde golf sahaları, termal özellikleri, kongre salonları olan alanları turizm tahsisine başlayacağız" diye konuştu. Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan protokol gereği, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine Business servisli uçaklar konulacağını kaydetti.Türkiye'nin hedeflerini revize ettiğini, 2023'te '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'e çıkardığını hatırlatan Ersoy, "70 milyona ulaşmakta sıkıntı olmaz. Zor olan 70 milyar dolarlık hedef. Detaylı çalışmayla nitelikli turist, yani konaklama dışı harcaması yüksek olan turist kazanmaya çalışacağız. Bunun için dört çalışma alanı belirledik" dedi. Nitelikli turisti kazanmak için sistemli çalışma yapılacağını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Buna göre, kalifiye personel eğitimi, ulaşım, 12 ay açık kalacak otel konsepti ve tanıtım alanlarında yapılacak reform ve uygulamalarla nitelikli turisti Türkiye'ye kazandırmayı planladık."İlk etapta insan kaynaklarında değişikliğe gidileceğini belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kalifiye işgücünü yaratmalıyız. Türkiye'nin bu alanda iki önemli sorunu var: Kalifiye eleman ve sezonluk işçi... Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat yaptık. Turizm meslek liselerini kolej statüsüne getireceğiz, üç lisan öğretilecek. Haftada 20 saat lisan eğitimi alacaklar. 5 yıl içinde 200 bin öğrenciyi eğitmeyi planlıyoruz. İngilizce, Rusça mecburi, Almanca, Fransızca ve Arapça'dan biri seçmeli olacak" dedi.BakanErsoy, yurtdışındaki tanıtım çalışmalarının da nitelikli turisti kazanmak için yapılması gereken 4 adımdan biri olduğuna dikkat çekti. Ersoy, özel sektörün de katkı sağladığı turizm geliştirme fonu hayata geçirileceğini belirtirken, "Dünyada en çok turizm geliri olan 10 ülkeye baktığınızda 7'sinde bu fon var. Fon ile eksikliğimiz kalmıyor" dedi.