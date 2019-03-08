Cannes’te İstanbul filmi gösterime giriyor

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Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019, 12-15 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını bu yıl 30'uncu kez açacak. Bin metrekare alanda 200'ü aşkın firmayla katılacak olan Türkiye'nin fuardan beklentisi hayli yüksek. Katılımcı firmalar, Türkiye'den gayrimenkul alan yabancı yatırımcılara vatandaşlık bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin meyvesini bu fuardan almayı bekliyor.Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsoru olduğu fuarda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği Türkiye'ye ait özel bir oturum da düzenlenecek. Fuarın Türkiye temsilciliğini yapan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye'den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM'e katıldığını ve 4 bin 120 uluslararası yüz yüze görüşmeye imza attıklarını aktardı. Aközer, MIPIM'de Türk firmaların dev alanda projelerini sergileyeceği bilgisini verdi.MIPIM'in dünya için de çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Aközer, şunları kaydetti: "Bizi MIPIM'in 2020'de Türkiye'de yapılacak olması heyecanlandırıyor. Nihayet bu yıl hayalimizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. RE360 MIPIM Türkiye'nin provasıydı. Türkiye'ye 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerden yüksek katılım olması için görüşmelere başladık. Olumlu geri dönüşler alıyoruz." Aközer, bu yıl İTO ile birlikte kurdukları 685 metrekarelik İstanbul çadırında 22 firmanın projelerini sergileyeceğini söyledi.İstanbul çadırındaki firmalarla çalışırken 'Yabancı yatırımcı ne ister?' sorusunu göz önünde bulundurduklarını anlatan Aközer, şöyle devam etti: "Çadırda değerleme ve hukuk firmalarına yer verdik. Bu sayede uluslararası yatırımcı çadıra geldiğinde Türkiye'ye ait bilgilere doğru bir şekilde ulaşabilecek. Bununla birlikte İstanbul'a ait planlar, rezerv alanları ve potansiyelin anlatıldığı bir İstanbul filmimiz olacak."