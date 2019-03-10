2020’de 1000 istihdam 2023’te 500 okul hedefi

BUGÜN NELER OLDU

2017-2018 öğretim yılında 20 milyar liralık büyüklüğe ulaşan eğitim sektörüne, dershanelerin kapatılması ile başlayan süreçte bu işe pek çok yatırımcı girdi. Okul formatında olmayan binadan bozma yapıları özel okula çeviren yatırımcılar, tıpkı inşaatta olduğu gibi eğitim sektöründe de hızlı para kazanma hevesiyle arz fazlası yarattı. 50 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren Uğur Okulları'nın CEO'su Nevzat Kulaberoğlu, 2016-17 eğitim öğretim yılında 15 milyar lira olan sektör büyüklüğünün 2017-2018 döneminde 20 milyar liraya ulaştığını belirtiyor.Büyümenin çok çabuk ve kontrolsüz olduğunun altını çizen Kulaberoğlu, "Dershaneler temel liselere dönüştürülünce bir sürü insan temel lise formatında okul düşünmeye başladı. Bu da özel öğretim kurumlarına olan ilgiyi artırdı. Hatta ufak bir bütçesi olan ama eğitimden anlamayan pek çok iş insanı tıpkı inşaat ve sağlıkta olduğu gibi devir okulculuk devri diyerek okul işine girdi. Ama hesaplar tutmadı. Böyle olunca akademik süreçlerin niteliği bozuldu" diye konuştu. 2016-2017 döneminde 1100'ün üzerinde okul kapatıldığını geçen yıl ise bin 770'in üzerinde okul açıldığını belirten Kulaberoğlu, "Okullarını bize devretmek isteyen pek çok yatırımcı oluyor. Biz de 3 okulu bünyemize kattık" dedi. Şu anda sahip oldukları 137 okulun 61'inin temel lise olduğunu ve temel liselerin yarısından fazlasının Anadolu ve Fen lisesine dönüşeceğini vurgulayan Kulaberoğlu, "Temel hedefimizi akademik başarıya odaklarsak kazanç arkasından gelir diye hareket ettik. 2020'de ek olarak 1.000 kişiyi istihdam edeceğiz. 2023'e kadar ise 500 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.