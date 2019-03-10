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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı. Pekcan, Türkiye'nin 10 yıldaki hedefinin, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek olduğunu belirterek, "Bu daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracatla mümkün. Bu doğrultuda, ihracatta rekabetçi olduğumuz alanlarda daha rekabetçi hale gelebilmek için daha fazla tasarım, marka ve teknolojiye ağırlık veriyoruz." diye konuştu. Amaçlarının ihracatı artırmak olduğunu ifade eden Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde yeni stratejiler geliştirip, eylem planları hazırladıklarını aktardıTürkiye'nin e-ticaretten daha fazla pay alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, hizmetin kalitesini ve güvenliğini sağlamak konusunda "güven damgası" oluşturduklarını belirtti.Bakan Pekcan, şöyle devam etti: "Zincir marketlerde ve piyasada denetimler yaptık. Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti. Biz kimseye ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var. 19 üyesi içinde tüm sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve diğer bakanlık temsilcileri var. Biz 91 bin ürün denetlemişiz, 135 firmadan savunma istemişiz. Bu savunmaları aldıktan sonra Reklam Kurulu, savunmayı yetersiz bulursa Kurul kararıyla ceza uyguluyoruz, gidip kimseyi taciz etmiyoruz. Sadece dürüst tüccarımızı, ticaret erbabımızı fırsatçılık yapanlara ezdirmemek, onların mahkumu altında bırakmamak için bu tip önlemler almamız gerekti.BakanPekcan, 2019'un kendileri için icraat yılı olacağına değinerek, ihracatçıların desteklerinden daha fazla yararlanmasını umduklarını belirtti. Şu ana kadar 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduklarının altını çizen Pekcan, bunu 81 ile yayacaklarını, merkezlerin Bakanlığa online bağlanabileceğini bildirdi. Ticaret müşavirlerini, daha aktif ve yetkin kullanmak istediklerini anlatan Pekcan, ticaret il müdürlerini etkin hale getirdiklerini, şirket kurulumlarının buradan yapılabileceğini söyledi. Pekcan, ihracatı artırmak için 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açacaklarını, bu merkezleri Çin'de, sadece Şangay'da değil başka bölgelerde de konumlandıracaklarını anlattı. Gümrüklerin dijitalleşmesine öncelik verdiklerine değinen Pekcan, gümrüklerin şeffaflaştırılması için ciddi projelerinin olduğunu bildirdi.