66 bin üreticiye 203 milyon destek

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Topraktansofraya kadar uzanan bütün üretim, pazarlama aşamalarını kapsayan 'iyi tarım uygulamaları' büyük ilgi gördü. Toplam 64 ilde yaklaşık 66 bin üreticiye bu kapsamda 203 milyon liranın üzerinde destekleme ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasını amacıyla iyi tarım uygulamalarını destekliyoruz" dedi.İyi tarım uygulamaları ile sulama, gübreleme, ilaçlama ve diğer uygulamalarla ilgili tüm işlemler kayıt altına alınıyor. Bu uygulamayla üreticilerin, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirmesi yapması, kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Pakdemirli, iyi tarım uygulamalarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, Aralık 2018 itibariyle 65 bin 773 üreticiye 203.2 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, sağlığa zarar vermeyen tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, "İyi tarım uygulamaları hem çevre hem de insan sağlığını korumak, tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği açısından önem taşıyor" dedi. Pakdemirli, tarım sektörünün bilişim teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim geçirdiğini ifade ederek, "Çiftçiler artık tarlasını dekardan metreye indirgeyecek şekilde kontrol edilebiliyor" değerlendirmesini yaptı.İyitarım uygulamaları ile üretimdeki bütün işlemler kayıtaltına alınıyor. Bu kayıtlar, ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgiler içeriyor. Erozyonu engelleyici tekniklere dikkat edilmesi gerekirken, kaliteli tohum veya fidan kullanılıyor.