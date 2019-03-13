GSM şirketinden dijital operatöre çeyrek asır

BUGÜN NELER OLDU

1994'TE GSM operatörü olarak hizmete başlayan Turkcell, Dijital Operatör'e dönüşümünün 25 yıllık hikâyesini tüm yöneticileri bir araya getirerek anlattı. Toplantının ev sahipliğini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptı. Toplantıya, şirketin kurucularından Murat Vargı'nın yanı sıra Osman Berkmen ile eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katıldı. Mevcut ve eski yöneticiler, Turkcell'in bugünlere gelmesindeki başarı öykülerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda konuşan Ahmet Akça, "Aramızda GSM fikrini Türkiye'ye getiren, bu fikri değerli bulup geliştiren çok değerli dostlarımız var. Dört genel müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son 5 yılda 26 milyar yatırım yaptık, Hazine'ye sağladığımız kaynak 35 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Turkcell'in 25 yılda klasik bir telekom operatöründen dijital operatöre dönüştüğünü vurgulayan Kaan Terzioğlu ise şunları söyledi: "Turkcell bugünlere kolay gelmedi. Başta sadece ses hizmeti sunan geleneksel bir operatörden, 1440 stratejimiz kapsamında dünya çapında kullanılan yerli uygulamalarıyla dev bir şirkete dönüşmüş durumdayız."MURAT Vargı, şirketin ortaklar arasındaki anlaşmazlıklardan güçlü çıkmasının önemine vurgu yaparak, çok özel yeteneklere sahip CEO'ların görev aldığını söyledi. Vargı, Turkcell'in Türk şirketi olarak kalmasında Başkan Erdoğan'ın önemli katkısının olduğunun da altını çizdi.