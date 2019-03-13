Türkiye konutta dünyaya açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2019 Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 30. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Turkuvaz Medya Grubu'nun basın sponsoru olduğu fuara 100'ün üzerinde ülkeden 26 bin 400 gayrimenkul profesyoneli katıldı. Temsilciliğini Alkaş Danışmanlığı'nın yaptığı Türkiye bin metrekare alanda 206 firmayla fuara çıkarma yaptı.Şimdiye kadar müteahhitlik hizmetleriyle birçok ülkenin önemli projelerine imza atan Türkiye'nin artık konutta da dünyaya açıldığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar da vatandaşlık edinme suretiyle 1 milyar 164 milyon liralık gayrimenkul satıldığına dikkat çekti.Bakan Kurum, "Gayrimenkul satışını iyi yönetebilmek adına da, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile koordine halinde 12 ülkede ofis açıyoruz" dedi. Kurum, büyükelçilik ve konsolosluk bünyesinde çevre ve şehir ateşelerinin çalışacağını belirterek, 20 ülkede vatandaşa ve sektöre destek olmak maksadıyla çalışacaklarını dile getirdi.TOKİ'nin yapacağı 50 bin sosyal konuta başvuruların 6 Mart'ta başladığını hatırlatan Kurum, talebin 86 bini aştığını dile getirdi. 5 yılda 250 bin sosyal konut yapılacağını belirten Bakan Kurum, 50 bin konutun ilk adım olduğunu ifade etti. 18 yıl aradan sonra açılan Emlak Bankası'nın da sosyal konut alanında önemli projeleri olduğunu müjdeleyen Bakan Kurum 'kiralık sosyal konut' yapılacağını dile getirdi. Kurum, Emlak Bank'ın gayrimenkul sektörüne destek verirken, kentsel dönüşüm ve yerli üretim konularında da faaliyet göstereceğini ekledi.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) MIPIM 2019 kapsamında Cannes'ın en popüler sahil şeridinde kurduğu 685 metrekarelik İstanbul Çadırı, bu yıl 5'inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcılarla, İstanbul çadırının gölgesinde etkin bir network kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. İstanbul'da yabancılara satılan konut sayısının 15 bine yaklaştığına değinen Avdagiç, bu rekorda geçen yıl şartları güçlendirilen yatırımcı vatandaşlık programının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Avdagiç, "Yabancı yatırımcıların işlemlerinin hızlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Özel Ortak Ofisi, İTO'nun Merkez Binası'nda açıldı. Böylece yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların müracaatlarını hızlandırdık."Tabanlıoğlu Mimarlık, "Tersane İstanbul" projesiyle MIPIM Ödülleri 2019'da "Geleceğin En İyi Mega Projesi" kategorisinde 4 finalist arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış töreni ile temeli atılan Haliç'teki Tersane İstanbul Projesi'nde 70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi'nin bulunduğu alanın 44 bin metrekarelik kısmı bilim merkezi için peyzaj alanı olarak düzenlenecek.İTO önderliğinde İstanbul çadırında yer alan 21 firma ve kuruluş, B2B görüşmeler gerçekleştiriyor. Giriş bileti ücretinin bu yıl vergiler hariç 2 bin 50 euro olduğu MIPIM 2019'a 26 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca 5 bin 400'den fazla yatırımcı da fuara geldi. Türkiye'yi 206 kurum ve kuruluş MIPIM'de temsil ediyor. MIPIM Fuarı, 15 Mart'a kadar açık olacak.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin 2002'den itibaren doğrudan yatırım çekmeye başlayan bir ülke haline geldiğini vurguladı. Ermut, "2002'ye kadar toplam 15 milyar dolar yatırım çekmiştik. O günden bugüne kadar 209 milyar dolar yatırım çektik. Bunun da yaklaşık 55 milyar doları gayrimenkul ve bununla ilgili sektörlerden geldi" dedi.