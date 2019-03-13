VW gelmeden yan sanayici sıraya girdi

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Volkswagen ve Ford arasında ticari araçlar konusunda gerçekleşen işbirliği elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmeyi de kapsıyor. İki markanın ortak platformda geliştireceği ve 2022 yılında yollara çıkması hedeflenen ticari araçların üretimi için Türkiye düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden alınan bilgiye göre, bu markaların çalıştığı yan sanayi firmaları da şimdiden yatırım için kolları sıvadı. Avrupalı, ABD'li ve Çinli firmalar Türkiye'ye gelerek yatırım için yer bakmaya ve görüşmeler yapmaya başladı. Otomotiv yatırımından önce geleneksel olarak yan sanayi yatırımı geliyor çünkü.Yatırım Ofisi'nin bunun dışında birçok farklı alandan takip ettiği onlarca yatırım var. Otomotiv, enerji, kimya, finans ve bilgi teknolojileri bu sektörlerin en başta gelenleri. Toplam takip edilen yatırım projesi sayısı ise 154'ü buluyor. Bu projelerin doğrudan 39 binden fazla istihdam oluşturması öngörülüyor. Yatırımların kaynak ülkesine göre çeşitliliği de oldukça fazla. ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore, Fransa, Çin, Avusturya ve İtalya başta olmak üzere 29 farklı ülkeden yatırım için istekli olan firmalar olduğu öğrenildi.