TOKİ konutları başvuru şartları neler? Alt, orta ve üst gelir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Öncelikle TOKİ başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken bilgileri özel olarak hazırladık. 2 1 nitelikli konutlar için %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, %20 peşinat bedeli için 240 ay vade belirlendi. 3 1 daireler için %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, %20 peşinat bedeli için 180 ay vade belirlendi. TOKİ 50 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Öncelikle nüfus cüzdanınız ile birlikte Halk Bankası şubesine gideceksiniz. Başvuru formunu aldıktan sonra doğru bilgileri girip hangi bölgedeki TOKİ konutlarından yararlanmak istediğinizi yazacaksınız, başvuru işlemi sırasında 2 1 daireler için 500 TL başvuru bedeli, 3 1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli alınacak.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?