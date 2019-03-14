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konutları başvuru şartları neler? Alt, orta ve üst gelir ?

Onbinlerce vatandaşın büyük bir ilgiyle araştırdığı konutları başvuru şartları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan; TOKİ konutları için müjdeyi verdikten sonra bireyler TOKİ konutları başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut başvuru şartlarını açıklamıştı. Vatandaşlar Halk Bankası şubelerinden 2+1 ve 3+1 TOKİ konutlarına başvurularda bulunuyor. Alt gelir, orta gelir ve üst gelir için en detaylı bilgiler burada. TOKİ evleri nereye yapılıyor?

Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:10
TOKİ konutları başvuru şartları neler? Alt, orta ve üst gelir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Öncelikle başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken bilgileri özel olarak hazırladık. 2 1 nitelikli konutlar için %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, %20 peşinat bedeli için 240 ay vade belirlendi. 3 1 daireler için %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, %20 peşinat bedeli için 180 ay vade belirlendi. başvurusu nasıl yapılır? Öncelikle nüfus cüzdanınız ile birlikte Halk Bankası şubesine gideceksiniz. Başvuru formunu aldıktan sonra doğru bilgileri girip hangi bölgedeki TOKİ konutlarından yararlanmak istediğinizi yazacaksınız, başvuru işlemi sırasında 2 1 daireler için 500 TL başvuru bedeli, 3 1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli alınacak.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

  • T.C vatandaşı olmak
  • Projenin yapıldığı il ve ilçe içinde ikamet etmek
  • Toplu Konut İdaresinden daha önce konut satın almamış olmak
  • Başvuru yapan kişinin kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün konutun olmaması

İŞTE TOKİ KURALARI HAKKINDA EN DETAYLI BİLGİLER!

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