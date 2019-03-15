Ankara'da büyük gün! Vanalar bugün açılıyor...

Dünyanın en uzun tüneliyle Gerede'den getirilen su 21 Mart'tan sonra Ankaralıların musluklarından akmaya başlayacak. Gerede Projesi'yle başkentin 2045 yılına kadarki su sorunu çözülmüş olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gerede Suyu Projesi tamamlandı. Başkent Ankara'nın 2045 yılına kadar su problemini çözecek olan Gerede Suyu Projesi'nde Çamlıdere Barajı'na kısmi olarak su aktarılmasına başlandı. 31 bin 592 metrelik uzunluğu ve 4,5 metrelik çapıyla Türkiye'nin en uzun tünellerine sahip olan projeyle başkente yılda yaklaşık 226 milyon metreküp içme suyu aktarılacak. Proje sayesinde başkentin su probleminin de önüne geçilmiş olacak.

BARAJA SU AKTARILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre Gerede Suyu'nun Çamlıdere Barajı'na aktarımının başladığı öğrenildi. Ankara'daki yoğun kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranının sevindirici olduğunu ifade eden yetkililer Gerede Suyu'nun ise 21 Mart tarihinden sonra şebekelere verileceğini ifade etti. Türkiye'nin en önemli su projelerinin başında gelen Gerede Suyu Projesi'nin vanasını ise bugün Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki açacak.

Özhaseki'nin vanayı açmasıyla birlikte başkentliler memba suyuna kavuşacak.

SUYA İNDİRİM YAPILDI

Başkentlilere Kesikköprü Barajı'ndan getirilen ve ASKİ'ye yıllık yaklaşık 200 milyon TL enerji maliyeti getiren su Gerede Projesi'yle birlikte devre dışı kalacak. Kesikköprü Barajı'ndan su alınmayacak olması nedeniyle maliyetten kurtulan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meclis kararı alarak başkentte su fiyatlarında yüzde 30 indirime gitmişti.