Turkcell’de bayrak değişimi

BUGÜN NELER OLDU

Kaan Terzioğlu, Nisan 2015'te üstlendiği Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrılırken, yerine Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan vekaleten atandı.Turkcell tarafından yapılan açıklamada, satış fonksiyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atandığı belirtildi.Turkcell'de görev yaptığı 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdüklerini ve telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldiklerini ifade eden Kaan Terzioğlu, "Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan genç yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır" dedi.Terzioğlu'nun genel müdürlüğe atandığı 1 Nisan 2015'ten bu yana Turkcell hisseleri yüzde 45 değer kazanırken, bu dönemde borsada endeksteki artış yüzde 26 oldu. Söz konusu dönemde Turkcell'in piyasa değeri 9.7 milyar TL artarak 30.9 milyar TL'yi geçti. Turkcell'in 2015'in ilk çeyreğinde 23.9 milyar TL olan aktif büyüklüğü yüzde 79 artarak 42.8 milyar liraya çıktı. Turkcell'in 2014 sonunda 12 milyar lira olan cirosu ise, 4 yıl içerisinde yüzde 70 artarak 20.4 milyar lirayı aştı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da Kaan Terzioğlu'nun genel müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attıklarını söyledi. Ahmet Akça, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı şirketi ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecek."