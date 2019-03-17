THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY ve havacılığa ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Aycı, THY'nin satışına ilişkin iddiaları kesin dille yalanladı. Ayrıca Aycı, İstanbul Havalimanı'na yolcuların en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye etti.

İşte Aycı'nın açıklamaları:



-(THY'nin satış iddialarına ilişkin) THY'nin yüzde 51'i BİST'te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var, ne böyle bir konu var. Türkiye Türk Hava Yolları'ndan memnun. Havacılığın çıtasını yükselten bir gurur markası. Satışa ilişkin görüşme dahi yok, son derece yalan bir haber. Bu konuyu çok manidar buluyorum.

"6 NİSAN SAAT 14'TE UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BAŞLAYACAK"

Yeni havalimanına taşınma süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Aycı, "Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek. Taşınma sonrası bir hafta içinde tam kapasiteye çıkacağız. Yolcularımızın hoşgörüsüne sığınmamız gereken bir süre olacak. Her ayrıntıyı tek tek düşünüp test ettik" ifadelerinde bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINA TAŞINIYORUZ!"

-(Taşınma süreci) Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek. Taşınma sonrası bir hafta içinde tam kapasiteye çıkacağız. Yolcularımızın hoşgörüsüne sığınmamız gereken bir süre olacak. Her ayrıntıyı tek tek düşünüp test ettik.

"KÜÇÜK VİDEOLARR HAZIRLIYORUZ"

-Özellikle havalimanı ile ilgili küçük videolar hazırlıyoruz. Yolcularımızın nasıl deneyim yaşayacağı ve hayatlarını nasıl kolaylaştıracağına ilişkin videolar hazırlıyoruz. Havalimanındaki yönlendirmeler çok önemli. Personeller bu konuda yardımcı olacak. Yolcularımıza havalimanı içinde mobil uygulamalarla birlikte yapacağız. Mobil uygulama ile birlikte gidecekleri kapıyı da uygulama ile göndereceğiz. Bizim mobil uygulamamızı yükleyenler erişime sahip olacak. Destek noktalarımızı havalimanı içinde çok artırdık. Özel bekleme alanları oluşturduk, yolcularımızın rahatını artırdık. Kayıp valizler için ekip oluşturduk. Transferler için 6 dilde uygulamayı devreye alıyoruz. Bu uygulamaların tamamı yolcuların hayatını kolaylaştırmak için. Havalimanına erken gelin. Uluslararası uçuşlar için 3 saat önce gelin. İlk kez uçacak, deneyimi olacaklar da erken gelsin. Eskiden trafik alışkanlıkları belliydi, yolu ilk kez keşfedecekler, giriş çıkışları, otoparkları yeni görecekler. Her zaman yola çıktıklarından 1 saat daha erken çıkmalarını istiyorum.

"KARGO ANLAMINDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ, DÜNYANIN 8'İNCİ SIRASINDAYIZ"



-Yolcularımız yeni deneyimlere sahip olacaklar. Loungelarda VR gözlükleri takarak Galata Köprüsü'nden atlayıp boğazın üzerinde uçacaklar.

-Kargoda çift havalimanında operasyon yapacağız. İlk yıl biraz zahmetli olacak. Türkiye'nin endüstriyel anlamdaki 2 milyon ton kapasiteli en büyük binasını yapıyoruz. Kargo anlamında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 8'inci sırasındayız. Dünyada 309 noktaya uçuyoruz. Özellikle pazar yapıcı olmak için frekans derinliğini artıracağız, uçuş sayılarımızı artıracağız. Çok başarılı çalışmayla birlikte Bangkok'da slot aldık. Bangkok, New York'u geçecek. 86 yıllık THY tarihinin en büyük doluluk oranına ulaştık. Yüzde 5'le en büyük destek ABD'den geldi. Özellikle Asya hatlarında ABD hatları kadar yüksek slotlar hazırlıyoruz. Hindistan'la anlaşma yaptık, oradan İstanbul'a gelecekler, buradan dünyaya dağıtacağız. Çin hatlarında büyümek istiyoruz. Çin slot almak bakımından çok zor bir ülke.

-Haziran ayında Boeing 787-900 Dreamliner'la filomuza katılacak. Kapadokya'da gün doğumuna ilişkin senaryo yapacağız, hem de bir deneyimlememiz de turkuaz yolculukla ilgili deneyimleri yolculara sunacağız.

KUZEY IŞIKLARINI GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN YENİ HATLAR AÇILACAK

-Kuzey Işıkları'nı görmek isteyenler için yeni hatlar açılacak. 2019'da yeni hatlar açılacak. 8 yeni hat açılışı yapılacak.

-İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Dalaman merkez olmak üzere 1 milyon ilave ziyaretçi sağlamak üzere Avrupa'ya yeni uçuşlar sağladık. SunExpress'le birlikte yarım milyon yolcu daha getirilecek ve 1.5 milyon ilave yolcu artışı olacak. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 76'sını biz taşıyoruz. Şanlıurfalılara müjde vermek istiyoruz. Şanlıurfa-İstanbul arasına ilave 3 uçuş daha koyuyoruz. İzmir-Şanlıurfa hattı da AnadoluJet'le başlayacak. İzmir-Adıyaman açılacak. Çapraz uçuş olarak Şanlıurfa'yı Antalya'yla da bağlamak istiyoruz. Turistlerin Göbeklitepe'yi ziyaret etmesini sağlayacağız. Bu yılki Çanakkale filmimiz sosyal medyada yayınlanacak. 15 Mart Cuma günü İstanbul-Çanakkale seferlerini başlattık. Çanakkale'nin yanı sıra Zonguldak'a çalışıyoruz. ILS testleri tamamlandıktan sonra Zonguldak uçuşlarımız başlayacak. Siirt'e de uçuşlar başladı. İhracat şehirlerine uçuşların daha artırılması istendi. Gaziantep başta olmak üzere diğer ihracatçı şehirlere de ilave frekans koyduk. Uçak sayımız arttıkça da bu şehirlerin bağlantı kalitesini artıracağız. Kayak takımlarının taşınması hususunda kilo anlamında destek veriyoruz. Golfte de destek veriyoruz. AnadoluJet 21 Mart itibariyle ilk kez uluslararası uçuş yapacak. Bağlantı kalitesi anlamında HUB'ımız dünyada bağlantı anlamında birinci sırada, detour faktörde en iyi 3. havalimanı oldu.

-İstanbul Havalimanı'nda yüzde 10 fazla kapasite ile başlıyoruz. 500 uçak parkı var. 180'den fazla köprü var. Uçuşların yüzde 80'i bu köprülerden olacak. İki pistle başlıyoruz. Seneye 3'üncü pist de aktif olacak. Dar gövde uçakla 60'tan fazla merkeze uçabiliyoruz. Dünyada seyahat edenlerin yüzde 40'ına hitap ediyoruz.

-THY 60 bin kişilik bir aile. 86. yılını kutluyoruz. Kuruluşundan bu yana taş taş üstüne koymuş çok insan var, çok emek var. Sadece başarılarımızla gurur duymuyoruz, milletimizle olan onların kalbindeki yerini çok iyi bildiğimiz için güçlü bağ da var. Dünyada uluslararası yolcu taşıma alanında 5'inci hava yolu şirketi olduk. Uçuş emniyetinde, hizmet kalitesindeki güven ve yolcularla aramızda kurduğumuz gönül bağı bunu işaret ediyor.

-(Boeing 737 Max) Uçakları indirme kararını Avrupa'dan önce aldık. Kendi içimizde tüm uçaklarımızı çek ettik, bildirilmiş arıza var mı yok mu diye tespitler yaptık ve sorun çıkmadı. Biz Avrupa Sivil Havacılığı'ndan önce ABD'den de önce biz karar aldık ve uçaklarımızı indirdik. Bu uçaklar onay gelene kadar, tatmin edici onayları alana kadar uçurmayacağız. Otoriteler tamamdır diyene kadar THY bu uçakları uçurmayacaktır.

-(Airbus A380) Bu uçaklar banttan kaldırıldı, üretimi durduruldu. Bu uçakları en fazla körfez ülkeleri kullanıyordu. Zamanında onlar iş modeli kurmuştu. 4 motorlu uçaklar oldukları için bakım maliyetleri fazla olduğu için fizibil uçak olmadıklarından üretimden kaldırıldı. Şu anda A380 alma gündemimizde yok. Daha fizibil operasyon bizim için anlamlı. Orta ölçekteki geniş gövde uçaklarla devam edeceğiz. A350'ler ve Dreamliner'ler olacak.