Kervansaray’ın patronu Sayılgan tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

BURSALI iş insanı Selim Sayılgan manipülasyon yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl, 7 ay, 7 gün hapis cezası, 104 gün karşılığı da idari para cezasına çarptırıldı. İflas eden Ceylan Tekstil'i satın alarak ismini Kervansaray Yatırım Holding olarak değiştiren Selim Sayılgan, grubun elindeki 7 oteli halka açık şirket ile birleştirip yeni şirketin sermayesini 588 milyon liraya yükseltti. Daha sonra da hisselerini borsada satmaya başladı. Satış döneminde otellerden birini İranlı Mirahmed Shoseu satacağını kamuoyuna açıklayarak hisse satışına zemin oluşturdu. Ancak Türkiye'de 300 milyon liraya yakın yatırım yapacak kişinin İran'da tanınmadığı ortaya çıkmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hakkında manipülasyon suçlamasında bulunduğu Sayılgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.