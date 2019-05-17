Son dakika haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 17 Mayıs 2019 canlı dolar alış-satış fiyatları ve güncel döviz kurları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'den gelen vergi muafiyeti listesindeki değişiklik ve Türkiye'ye vergi indirimi kararı sonrası vatandaşların da gözü dolar çevrildi. Dolar alış-satış işlemlerinde önce bireyler "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel döviz kurlarını merak edenler için haberimizde derledik

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizde dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini ve güncel döviz kurlarını öğrenebilir, aPara sayfasından canlı döviz kurlarını takip edebilirsiniz.

İşte 17 Mayıs Cuma sabah saatleri itibariyle dolar ve euro fiyatları...