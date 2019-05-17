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Son dakika haberi: fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 2019 canlı dolar alış-satış fiyatları ve güncel kurları

Geçtiğimiz haftayı dalgalanmalı geçilen , bu hafta 6 TL civarlarında seyretti. Dolar alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar da " bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. kurları ve dolar fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar için güncel merak konusu oldu. ABD’den gelen son dakika ekonomik haberlerin ardından gözler canlı dolar fiyatlarında. İşte 2019 tarihi itibariyle güncel döviz kurları ve dolar Euro fiyatları…

Giriş Tarihi: 17.5.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 09:18
Son dakika haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 17 Mayıs 2019 canlı dolar alış-satış fiyatları ve güncel döviz kurları

fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'den gelen vergi muafiyeti listesindeki değişiklik ve Türkiye'ye vergi indirimi kararı sonrası vatandaşların da gözü dolar çevrildi. Dolar alış-satış işlemlerinde önce bireyler "?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel kurlarını merak edenler için haberimizde derledik

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizde ile ilgili son dakika gelişmelerini ve güncel döviz kurlarını öğrenebilir, aPara sayfasından canlı döviz kurlarını takip edebilirsiniz.

İşte 17 Mayıs Cuma sabah saatleri itibariyle dolar ve euro fiyatları...

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Son dakika haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 17 Mayıs 2019 canlı dolar alış-satış fiyatları ve güncel döviz kurları
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