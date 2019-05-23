ING Bank şubeleri çalışma saatleri 2019 - ING Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1984 yılında "Bank of Boston"ın İstanbul şubesi olarak kurulan banka, 14 Aralık 2007'de ING Grubu'nun Oyak Bank'ın bütün hisselerini satın alması ile ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. ING Bank, Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur.

ING Bank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 ING Bank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. ING Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ING BANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

ING Bank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği ING Bank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

ING Bank hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

ING Bank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0 600'dür.