46 milyar $’lık ithalata darbe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'İVME Finansman Paketi' hem iş dünyasına hem de bankalara yarayacak. Bankalar, ilk kez DİBS ve TÜFE endeksli faiz oranlarıyla bilançolarını hedge (finansal koruma) edebilecek. Yeni Ekonomi Programı'nda dile getirilen 'ekonomide teknolojik yüksek katma değerli ve ihracata dayalı üretime geçiş' için atılan en somut adımlardan biri olan paketle, iş dünyası finansman imkanına kavuşacak ve rekabet gücünü artıracak. Paket, gıda enflasyonunun dengelenmesi ve cari açığın azaltılması açısından da önem taşıyor.







43 ALAN BELİRLENDİ

Paket, yıllık 46.2 milyar dolar tutan hammadde, ara malı ve makine sektörü ithalatına da darbe vuracak. Bu alanlarda ithalatı önlemek için verilen kredilerden en büyüğü... Paket hazırlanırken cari açığın azaltılması için kapsamlı bir çalışma yapıldığı da öğrenildi. İlk defa cari açığın düşürülmesi için temel desteklenecek alanlar belirlendi. Bu kapsamda 43 yatırım alanı öncelikli seçildi. Dış ticaret açığı veren, ithalat bağımlılığı, istihdama katkısı, ihracat potansiyeli yüksek sektörlerin seçilmesiyle de cari açık konusunda en somut politikalardan birisi hayata geçirilmiş oldu.

Belirlenen 43 alanda sadece yatırım desteği de verilmeyecek. Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren firmalara işletme kredisi imkanı da sağlanacak. Böylece, atıl yada potansiyelin altında kalan kapasiteler devreye alınacak.

Bakan Albayrak İvme Finansman Paketi'ni açıkladı

BANKA AKTİFİNE OLUMLU YANSIR

Bankacılar, kredi faizinin, TL bazlı 10 yıla kadar vadeli ve DİBS-TÜFE'ye endeksli olmasının bilançolarına olumlu etki sağlayacağını belirterek, "Bankalar için yenilikçi ve avantajlı bir ürün sağlanmış oldu. 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar sağlanan yatırım kredisi, bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL'ye kadar sağlanan işletme kredisi ve TÜFE ile DİBS'e endeksli krediler ile piyasa koşullarından çok daha avantajlı bir kredi imkanı sektörlerin finansmana erişiminin zorlaştığı böylesi bir dönemde büyük bir avantaj sağladı" diyor.

İVME Finansman Paketi kimleri hedefliyor?

REUTERS'A SERT TEPKİ

İVME Paketi'yle ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışan İngiliz haber ajansı Reuters'a Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tepki geldi. Yapılar açıklamada "Ajans, haberiyle, Türkiye'nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir" denildi.