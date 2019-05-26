Akıncı İHA gün sayıyor

Savunma sanayisinde dışa bağmılılığı yüzde 85'lerden 35'lere çeken Türkiye, ihracatta söz sahibi olmaya başladı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye sadece kendinden geri ülkelere değil, bu alanda artık kendinden çok daha gelişmiş ülkelere İnsansız Hava Aracı (İHA) ihracatı yapar hale geldi" dedi.

3 ÜLKE YAPABİLİYOR

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen 'girişimcilik ödülleri' töreninde konuşan Bayraktar, geçmişte insansız hava araçlarının İsrail'den alındığını fakat Türkiye'nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini dile getirdi. Akıncı İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiğini ve bunun 5.5 tonluk bir uçak olduğunu aktaran Bayraktar, "Daha önceden tümüyle dışarıdan aldığımız insansız hava aracının ismi 'Heron'du. Kimse İHA demiyordu. Heron İsrail'in insansız hava aracının ismi. Allaha şükür bugün bu değişti. Peki biz nasıl yola çıktık? 'Ne yaparsak yapalım muhakkak milli olacak' dedik. Çünkü milli olmazsa bağımsız olmanız mümkün değil. Bunun yanına bir şey daha koyduk, özgün olsun dedik" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin artık İHA ihracatında önemli bir konuma geldiğini belirterek, "Diğer taraftan Akıncı gün sayıyor. Biz yaklaşık 2-2.5 senedir buna çalışıyoruz. Türkiye artık bu akıllı mühimmatları da tümüyle yapar hale geldi. Akıncı da bir kaç aya ilk uçuşunu gerçekleştirecek" dedi. Savunma sanayisinde teknolojik dönüşümler yaşandığına işaret eden Selçuk Bayraktar, "Peki neden milli olması gerekiyor? Eskiden piyade tüfeğinde tetiği çekiyordunuz mekanizma ateşliyordu, merminin çekirdeğine iğne çarpıyordu ve mermi hedefe gidiyordu. Artık böyle değil arada yazılım var ve o yazılımı kim yazıyorsa ikinci bir karar verici var. Yani F-16'nın kokpitinde pilot oturuyor, tetiğe bastığında o bombanın düşüp düşmeyeceğini bilmiyor. Kim biliyor? O uçağın içindeki yazılımı yazanlar biliyor. Bağımsız olabilmek için savunma sanayisinde muhakkak bu teknolojilere sahip olmanız gerekiyor" dedi.



9 DALDA 11 ÖDÜL VERİLDİ

GİV Başkanı Mehmet Koç ise girişimcilik ödüllerinin topluma ve gençlere ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Türkiye özellikle son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok ciddi bir mesafe aldı. Biz çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimiz sürece Türkiye'ye kim hangi tuzağı kurarsa kursun Allah'ın izniyle başarılı olamayacağını düşünüyoruz" dedi. 10 Mart-20 Nisan tarihlerinde proje ve fikir başvurularının alındığı 7. GİV Girişimcilik Ödüllerinde; "Proje/Fikir Ödülü", "Kurumsal Girişimcilik Ödülü", "Yeni Girişimcilik Ödülü", "Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü", "Akademisyen Ödülü","Kamu Yöneticisi Ödülü", "Basın/Yayın Ödülü", "E-Ticaret Girişimi Ödülü" ve "GİV Özel Ödülü" olmak üzere 9 ayrı dalda toplam 11 ödül verildi. Bu yıl ödül programında verilecek toplam ödül miktarı 100 bin lira olarak belirlendi.