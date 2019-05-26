Boğaz’dan seyahat 4 dakikaya düşecek

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ÇanakkaleBoğazı'nın iki yakasını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya tarafındaki kesonları denize indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız" dedi. Turhan, köprü tamamlandığında feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 4 dakikaya kadar ineceğini söyledi. Turhan, "2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleriyle 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleriyle dünyanın sayılı projelerinden birisi" dedi. Bakan Turhan, köprünün kule kesonlarının oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi için 203 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 368 çelik kazık çakıldığını anlattı. Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da kanıtı niteliğinde bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürmek isteyen, özgürlüğe, geleceğe ket vurmak isteyenlere de bir gözdağı olduğunu vurguladı. ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına Ebru Özdemir de projeye yüzde 70'i yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 2.2 milyar euro kredi sağlandığını belirtti.Ulaştırmave Altyapı Bakanı Cahit Turhan önceki akşam da İstanbul Havalimanı Basın Odası'nın açılışını yaparak, burada görev yapan gazetecilerle iftar yemeği yedi. Havalimanına ilginin devam ettiğini belirten Turhan, "Havalimanından uçuşların başlamasıyla birlikte 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı" dedi. Turhan, 2003'te 34 milyon olan yolcu sayısının 210 milyona ulaştığını, sektörün cirosunun da 110 milyar TL'yi geçtiğini belirtti. 1.5 ayda havalimanının 49 binin üzerinde uçak trafiğine ulaştığını kaydeden Turhan, 19 Mayıs'a kadar ise 1 milyon 785 bini iç hatlarda, 5 milyon 906 bini ise dış hatlarda olmak üzere toplam 7.6 milyon yolcu ağırladığını söyledi.