8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Sokakların güvenliğini sağlaması maksadıyla yıllar sonra yeniden sokaklarda gördüğümüz bekçiler, yeni bir iş imkanı olarak da vatandaşlara yol açmıştı. Türkiye'de şuan da 21 binin üzerinde bekçi bulunurken, bu sayıyı arttırma konusunda çalışmalar sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama da 8 bin bekçi alımına daha yer verileceğini belirtti. Bu gelişmelerin üzerine ise bekçi olma hayali kuran bireyler 'Bekçi alımı ne zaman yapılacak?' ve Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularına yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu sorulara cevap verdik.

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

8 bin bekçi alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu konusu ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti.