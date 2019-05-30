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haberi: Milyonların gözü yeni askerlik sisteminde! Askere 2 bin 20 TL ödenecek

Türkiye'deki milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan yeni askerlik ve bedelli bayramdan sonra yasalaşacak. Askerlik görevini icra edecek olan vatandaşlar gün-gün yeni sistem ile ilgili haberlerini takip ederek, en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Yeni askerlik sistemine göre askerlik 6 ay olacak. Ancak isteyene 1 ay temel eğitimin ardından bedelli, isteyene de 6 ayı tamamlayıp bir 6 ay daha devam etme imkanı tanınacak. Bu durumda askere aylık 2 bin 20 lira ödenecek. İşte konu ile ilgili detaylar...

TAKVİM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 10:48
Son dakika haberi: Milyonların gözü yeni askerlik sisteminde! Askere 2 bin 20 TL ödenecek

yenilenirken, milyonlarca kişinin gözükulağı yeni askerlik sisteminde. Gençler, araştırmalarını ' ne zaman yasalaşacak?' ' nasıl olacak?' şeklinde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde askere gideceklerin yanı sıra halen vatani görevini yerine getirmekte olan gençler de düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Çünkü uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç, düzenleme yürürlüğe girince terhis olabilecek.

İŞTE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek.

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Son dakika haberi: Milyonların gözü yeni askerlik sisteminde! Askere 2 bin 20 TL ödenecek
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