Son dakika haberi: Milyonların gözü yeni askerlik sisteminde! Askere 2 bin 20 TL ödenecek

Askerlik sistemi yenilenirken, milyonlarca kişinin gözükulağı yeni askerlik sisteminde. Gençler, son dakika araştırmalarını 'yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?' 'Bedelli askerlik nasıl olacak?' şeklinde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde askere gideceklerin yanı sıra halen vatani görevini yerine getirmekte olan gençler de düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Çünkü uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç, düzenleme yürürlüğe girince terhis olabilecek.

İŞTE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek.



