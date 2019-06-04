İhracatta çifte rekor

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Dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü haline gelen ve yılın ilk çeyreğinde büyümeye 2.1 puan katkı yapan ihracatta rekorlar devam ediyor. Mayısta, 16.8 milyar dolarla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, 31 Mayıs'ta da 1 milyar 313 milyon dolarla günlük bazda yeni rekor kırıldı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.46 artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi. 2019'un ilk 5 ayında ihracatın yüzde 5.37 artışla 76.6 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Pekcan, ithalatın ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.İhracatta bu artışın ihracatçılardan Türkiye ekonomisine adeta bir bayram hediyesi olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, "İhracatımızdaki bu momentum, Çin'in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa'nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz" dedi. Mayısta dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78.11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştüğünü bildiren Pekcan, "İlk 5 ayda dış ticaret açığımızdaki daralma 25.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25.5 milyar dolar azalmıştır" diye konuştu.Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü" dedi. Yıl sonuna kadar her ay, bir önceki yılın aynı ayından daha fazla ihracat yaparak 2019'da ihracatı zirveye taşıyacaklarını vurgulayan Gülle, "İhracatımızdaki rekorlar, aynı anda ithalattaki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, büyümeye çok olumlu katkılar vermeyi sürdürecek. Bu yıl da Türkiye'nin büyümesini ihracatımızın sırtlamasının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90.5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.18 artış gösterdiğine de dikkati çekti.