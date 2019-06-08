THY yüzde 90 dolulukla uçtu

BUGÜN NELER OLDU

THY'nin 31 Mayıs-7 Haziran arasındaki uçuşlarında doluluk oranı yüzde 90'ları geçti. Bodrum'a 191 uçuş yapılırken, yolcu sayısı 28 bin 624 oldu. Doluluk yüzde 85'i buldu. Dalaman'a 139 uçuşta 21 bin 328 yolcu taşındı. Ortalama doluluk yüzde 83.25 olarak gerçekleşti. Kapadokya- Nevşehir'e giden yolcu sayısı 6 bin 715 oldu. Doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Antalya'ya 402 uçuş gerçekleştirildi. Ortalama doluluk yüzde 85.3 oldu. Yolcu sayısı da 58 bini geçti. Antalya Gazipaşa Havalimanı'na 31 uçak indi. Yolcu sayısı 4 bin 462 oldu. Ortalama doluluk yüzde 88.6'ya ulaştı. İzmir'e toplam uçuş sayısı 262, yolcu sayısı 39 bin 852 oldu. Trabzon'a 183 uçakla 29 bin 284 kişi gitti. Mardin'e ise 28 uçuş yapıldı. Yolcu sayısı 4 bin 941 olurken, doluluk yüzde 98.5'e çıktı.