Denizde sıfır atık projesi başlıyor

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi eklendi. 'Sıfır Atık Mavi' adı verilen projeyle, Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülecek, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle hayata geçirilecek projeye Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları da destek verecek. Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da 10 Haziran'da başlatılacak proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek. Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar düzenlenecek. Böylece sezon sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor. Proje, 10 Haziran'da İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start alacak.