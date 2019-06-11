Bakan Turhan: Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşacağız

Ankara'da, 'Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni' Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yapıldı. İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Celal Koloğlu, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Erdem Direkler, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile çok sayıda davetli katıldı.



'600 MİLYARA YAKIN YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Burada konuşan Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere yenisini ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turhan, "Son 16 yılda ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere 600 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.



'AB HİBELERİNİ DE EKLİYORUZ'

Bu süreçte dev projelere imza attıklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de ekliyoruz. Ülkemiz; kıtaları birbirine bağlayan konumuyla küresel ticaret güzergâhlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye'nin jeo-stratejik bir önemi bulunuyor. Bu önemin farkındalığıyla, ülkemizin ulaştırma politikalarını son dönemde, bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bir bakış açısı ile şekillendirmeye çalışıyoruz" dedi.



'YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ÖNEMLİ ORANDA ARTACAK'

Bakan Turhan, yurt içinde ulaşım alanında çok modlu bağlantı sağlamaya çalışırken, diğer yandan kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli altyapılar tesis ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu kapsamda Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nu başından beri önemsedik ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirdik. Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu, özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacaktır."



Bakan Turhan, bu kesimin yapımı için 275 milyon euro AB hibesi kullanılacağını söyleyerek, "Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız. Türkiye-AB Mali İşbirliği süreci içerisinde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin hayata geçirilmesi hiç de kolay olmadı. Bugün burada sözleşme imzalama aşamasına gelmemizin arkasında, her iki taraf yetkililerinin 10 yıllık emeği yatıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile Büyükelçi Berger'in şahitliğinde sözleşme imzalandı.