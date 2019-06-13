Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir tatil köyünde 17 yıl sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin ve Asuman Bayraktar isimli iki mevsimlik işçinin emeklilik mücadelesi başarıyla sonuçlandı. İşçilerin geçmişe dönük çalışma günlerinin SGK'ye bildirilmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından da onandı. Böylece iki işçi emekliliğe hak kazandı ve maaşları bağlandı. Bayraktar'ın avukatı Ahmet Çam, farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtti.