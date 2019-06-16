İŞKUR 572 bin kişiye iş buldu

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yılın ilk beş ayında çoğunluğu kadın ve genç olmak üzere 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'un, ilk beş aydaki işe yerleştirme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28.6'lık, gençlerde ise yüzde 32.4'lük bir artış kaydettik" dedi. Bu yıl üniversitelilerin işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu vurgulayan Selçuk, geçen yıla göre yüzde 44.4'lük artışla 102 bin üniversite mezununun işe yerleştirildiğini belirtti.İstihdamda 2018'in "rekorların yılı" olduğunu, 2019'un ilk 5 ayının 2018'den daha iyi olduğunu söyleyen Selçuk, işbaşı eğitim programlarından yüzde 31.4'lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını kaydetti.