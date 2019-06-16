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Paris’te sahne alacak

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Milli Muharip Uçak Paris’te sahne alacak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde gelinen aşama gün yüzüne çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât isteklerine cevap vermek için MMU geliştirme çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ortaya konulan MMU'nun birebir ölçülerdeki modeli, ilk kez dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow'da sergilenecek.

F16'LARIN YERİNİ ALACAK
Modelin, 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek fuara yetiştirilmesi için ocak ayından bu yana yoğun ve detaylı çalışma yapıldı. Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek. MMU Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçaklar üretilecek.
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Milli Muharip Uçak Paris’te sahne alacak
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