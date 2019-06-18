Dijital ekranlar yerli teknolojiye emanet

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Yeni havalimanında yolcuların en çok vakit geçirdiği alanların başında Unifree'nin inşa ettiği mağaza ve eğlence alanlarını kapsayan dutyfree bölgesi geliyor. İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en büyük dutyfree bölgesini oluşturan Unifree kullandığı dijital ekranlar vasıtasıyla bu alana hareket, renk ve eğlence katıyor. Aynı zamanda hayata geçirilen çeşitli video analitik uygulamalarla da yolculara keyifli deneyimler yaşatıyor.Unifree adına tüm dijital ekran kurulum süreci 'Sistem 9' tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı dutyfree bölgesinin doğu ve batı kanadına kurulan dev LED ekranlar, boyutları ve konumları sayesinde etkili bir iletişim mecrasına durumunda. Dutyfree alanında dokunmatik wayfinding (yön bulma) kiosk'ları sayesinde ziyaretçilerin mağazaları ve yönlerini bulmakta zorlanmalarının önüne geçilmiş. İki büyük mağaza cephesine uygulanan yaklaşık 120 metrekarelik LED ekran ise Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü en büyük kapalı alan LED ekran uygulaması olmaya aday. Duty Free alanlarında, misafirlere keyifli bir deneyim yaşatmak istediklerini belirten, Unifree IT Koordinatörü Osman Ayhan "Mağazalarımızı, teknolojik donanımlar ve yazılımlar ile destekliyoruz. Bu titiz sürecin sonunda da dijital ekranlar için, yerili teknoloji ve bilgi birikiminden dolayı Sistem 9 ile hareket etme kararı aldık" dedi22 ülkede 40 binden fazla ekranı müşterileri adına yöneten Sistem 9'in pek çok sektöre pek çok sektöre çözüm sunduğunu belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, sayısı 200'ü aşan kurumun çözüm ortağı olduklarını anlattı. Akın, "Kurumlardan bilgiyi alarak en doğru şekilde işliyor ve marka ile hedef kitle arasında sürdürülebilir bir bağ kuruyoruz" dedi.