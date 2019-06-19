SON DAKİKA: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Haziran Dolar döviz kurunda son durum!

Son dakika haberlerinde dolar fiyatları yoğun ilgi görüyor. Dolar fiyatları güncel olarak değişiyor. Ekonomiyi yakından takip edenler son dakika dolar fiyatlarına gözlerini çevirmiş durumda. Akşam saatlerinde belli olan FED faiz kararının ardından Dolar döviz kuru fiyatları internetten araştırılmaya başlandı. Peki 19 Haziran dolar kuru bugün ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

19 Haziran günü dolar 5.86 seviyelerinden, Fed kararı sonrası 5.79'a kadar indi

SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI...

Fed'in açıklamasında şunlara yer verildi: Sürdürülebilir ekonomik büyümü görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek. Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Faizin sabit kalmasının ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:07 itibariyle dolar 5.7949 lira seviyesinde işlem görüyor.