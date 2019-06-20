Sınır ötesi atak

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2003'ten bu yana politik, diplomatik ve finansal saldırılara maruz kalan Türkiye, buna rağmen 2023 hedeflerine tam gaz ilerliyor. 2002'de yüzde 20 olan yerlilik oranının yüzde 70'e yükseldiği savunma sanayisinde yakalanan başarı, Fırat Kalkanı'ndan Pençe Harekatı'na kadar tüm terör operasyonların da etkisini gösteriyor. Bir dönem kendi piyade tüfeğini bile yapamayan Türkiye, insansız hava araçlarından milli muharebe uçağını üretir hale gelirken, bu hamlelerini sınır ötesi ortaklıklar ve şirket satın almaya kadar uzattı.Bu kapsamda atılan son hamle ise Türk işadamı Erdal Kalay'ın 40 yıldır Airbus gibi dünya devlerine üretim yapan Kalay Havacılık firmasıyla yapılan ortaklık oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ/ TAI), daha önce Almanya'da bir şirketi satın alarak TUSAŞ Germany'i kurmuştu. Şimdi de Kalay'ın şirketiyle yüzde 50-50 ortaklıkla TAI-KALAY Aerospace isimli bir firma kuruldu. TUSAŞ, yaptığı bu anlaşma ile projelerinde ilerleme hızını artırırken, yeni şirket, İstanbul ve Ankara'da Ar-Ge merkezleri oluşturacak. Ayrıca Ankara'da bir de fabrika yatırımı yapılacak. Almanya'da daha önce bir şirketi bünyesine alıp 'TUSAŞ/TAI Germany'yi kuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin başına da yine Airbus'ın eski profesyonellerinden Aziz Erdinç'i getirmişti. Aziz Erdinç de, ilk iş Kalay'la ortaklıkla ilgili çalışmaya başladı. Yapılan görüşmelerin ardından Kalay'la ortaklık kuruldu ve mockup gibi önemli bir aşama bu ortaklık sayesinde kısa sürede tamamlanmış oldu.40 yıldır Almanya'da faaliyet gösteren Erdal Kalay'ın şirketi, Airbus'ın Fransa Toulouse'dan sonra ikinci önemli merkezi Hamburg'ta Airbus'ın Ar-Ge proje uygulamalarının yaklaşık yüzde 70'ini yapıyor. Airbus'ın A-350 modelinin tüm testleri de bu şirkette yapıldı. TUSAŞ/TAI Germany Genel Müdürü Aziz Erdinç, bu ortaklığın çalışmalarda Türkiye'de en az 5 yıl kazandırdığını belirterek, Almanya'daki Türk beyinler Türkiye için çalışacak" dedi.ERDAL Kalay, ortaklığın Türkiye'nin yararına olacağını, Almanya'daki bilgi birikimi ve teknolojiyi Türkiye'ye getireceğini söyledi. TUSAŞ ile yapılan anlaşma sonrasında Ankara ve İstanbul'da Ar-Ge merkezleri ve fabrika kurulacağını söyleyen Kalay, "Yerli muharebe uçağı çalışmalarının hızlanması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara'da TUSAŞ ile birlikte bir üretim tesisi de kuracağız" dedi.