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: kura çekimi canlı izle! 27 Haziran TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

Günün en çok araştırılan konularının başında; kura çekimi canlı izle araması var. Türkiye’de yüzbinlerce vatandaş ev sahibi olma hayali kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğraşı sonucunda başlayan toplu konut projelerinde TOKİ’nin ilk kura çekimi dün Başakşehir Kayabaşı’daki konutlar için kura çekimini gerçekleştirdi. Bugün ikinci etabı yapılacak olan çekilişler Türkiye’nin hemen her yerinden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Toplamda 4 bin 467 konut için çekiliş yapılacak olan TOKİ’de bugün 3+1 konut kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri başladıktan sonra 27 Haziran TOKİ kura çekilişleri canlı izle seçeneğini buradan bulabilir. Kura son bulduktan sonra da sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 09:23
Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 27 Haziran TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan toplu konut projeleri kapsamında , Başakşehir Kayaşehir bölgesinde 4 bin 467 konut ile vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı veriyor. Bugün Başakşehir Kayabaşı 3+1 çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Özellikle TOKİ evlerine yoğun bir başvuru bulunuyorken, bireyler de kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında birçok vatandaşı ev sahibi yapmak isteyen TOKİ'nin çekilişleri bugün saat 10.00'da yapılacak. İstanbul'daki konutlar için başvurularda bulunan bireyler kura sonuçlarını da yakından takip ediyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de bugün saat 10.00'da yapılacak olan TOKİ kura çekiliş sonuçlarını hem canlı olarak hem de açıklandıktan sonra liste liste isimler sizlerle paylaşacağız.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI İZLE | TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin 3+1 kura çekilişi Avrasya Kültür ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Biz de canlı izleme linkini sizlerle paylaşacağız…

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Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 27 Haziran TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak
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