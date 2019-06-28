81 ile düve desteği müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Düve tutarının yüzde 40'ını bakanlıkça hibe ediyoruz. Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz" dedi. 2002'den bugüne büyükbaş hayvan varlığının 9.9 milyon baştan yüzde 74 artışla 17.2 milyon başa ulaştığını ifade eden Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 43 artarak 46.1 milyona ulaştığını söyledi. Pakdemirli, söz konusu dönemde süt üretiminin yüzde 163 artışla 22.1 milyon tona yükseldiği bilgisini verdi.