Denizbank’ın satışına BDDK’dan onay

BUGÜN NELER OLDU

Dubai merkezli Emirates NBD'nin, Denizbank'ı alımında Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önceki gün onay gelmesinin ardından Türkiye'de de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayı alındı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Denizbank'ın yüzde 99.85 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliği'nde kurulu Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuru, Bankacılık Kanunu'nun 18'nci maddesi çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27 Haziran 2019 tarih ve 8426 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.Önceki gün Denizbank'ın alımına Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'ndan da onay gelmişti. Bir yılı aşkın süredir devam eden ve yılan hikayesine dönüşen NBD'nin, Denizbank'ı Rus Sberbank PJSC'den alımı da böylece nihai sürecine ulaşmış oldu. Daha önce Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesinin Emirates NBD Bank'a 15.48 milyar Türk Lirası'na satışına karar verildiği belirtilmişti. Ancak henüz Denizbank'tan ya da Sberbank'tan satış rakamı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.