Ticaret savaşı bitsin

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun 3'te ikisini oluşturan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 liderleri, Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. Zirveye liderlerin görüşmeleri damga vurdu. Ticaret savaşları konusunda ABD Başkanı Donald Trump yalnız kaldı. Japonya, Hindistan, Rusya, Avrupa çok taraflı ticaret kurallarını savundu. Çin de artan korumacılığa karşı uyardı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Piyasaların merakla beklediği G20 Liderler Zirvesi küresel ticaretin aktörlerinin bir dizi görüşmesine sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, karşılıklı yarar sağlayacak ikili ticaretin şartlarının aranması konusunda mutabık kaldı. Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelen Trump'ın gündeminde yine ikili ticari ilişkiler vardı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping artan korumacılığa karşı uyardı. Hindistan, Japonya ve Rusya çok taraflı ticaret kurallarını savundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker de ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomilere zarar verdiğini söyledi.

EKONOMİ DİPLOMASİSİ

G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'nde yapılan görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu.

SERBEST TİCARET ÇAĞRISI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, G20 Liderlerine küresel serbest ve adil ticareti desteklemeye yönelik güçlü bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı. Abe, bugünkü küresel ticaret ortamından derin kaygı duyduğunu söyledi. Japon Başbakan "serbest ve açık" ekonomilerin küresel barış ve refah için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ticarette misilleme tarifelerinin yürürlüğe konmasının kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi.