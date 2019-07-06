Son dakika Emekli zammı haberi: 2019 Memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Memura ek müjde!

Ülkemizde ekonomi konusunda en bilinçli yazarlar arasında yer alan Faruk Erdem, bu sabahki yazısında zamlı memur maaşları ne kadar, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? soruları yanıtladı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte vatandaşlara yansıyacak yeni zamlar konusundaki net rakamları derledik. Zamların oranı Temmuz ayında %6.01'e ulaştı. Zamların yanında memurların aile yardımı da arttı. En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi. En düşük emekli zammı ne kadar oldu? Son dakika ayrıntıları haberimizde...