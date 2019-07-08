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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? EGM tarihi…

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bekçilik sınavı ile ilgili adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan bekçilik sınavına bireyler uzun süredir hazırlanıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde yapılacak olan sınav saat 9.00’da başlayacak. Özellikle çıkacak soruları merak eden adaylar ‘Bekçilik sınav soruları nasıl olacak’ şekilde merak ediyorlar. İşte Bekçilik yazılı sınavı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2019 22:43
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? EGM Bekçilik yazılı sınav tarihi…

Geçtiğimiz günlerde binlerce kişinin beklediği bekçilik yazılı sınav yerleri açıklanmıştı. Bunun üstüne çok sayıda aday MEB'in internet sitesine yoğun bir ilgi göstermişlerdi. Şimdi ise gözler sınavın yapılacağı tarihe ve sınavın sorularının nasıl olacağına çevrildi. Konuyla ilgili tüm detayları ise Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte bekçilik yazılı sınavı ile ilgili tüm detaylar…

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINDA HANGİ DERSLER SORULACAK?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda adayları 100 soruluk bir kitapçık beklerken, sorular şu konular üzerinde sorulacak: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ile ilgili bilgileri sınavın hemen ardından https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden takip edebilirisiniz...

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