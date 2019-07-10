Dolar kuru bugün ne kadar? 11 Temmuz canlı dolar euro alış satış fiyatı

Dolar kurunda yaşanan anlık değişimler ve grafik durumu bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son günlerde kurda yaşanan değişiklikler artmaya başlamış ve son olarak dolar 5.70 barajını kırarak tekrardan 5.68 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar doların 5.70 barajını kırmasının oldukça önemli olduğunu belirtirken, daha altına düşmesinin olası olduğunu görüyorlar. Konuyla ilgili bireyler de birçok araştırma yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak canlı dolar euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık...

11 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI BURADA!

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 11 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5.6848

Satış: 5,6890

EURO



Alış: 6,4113

Satış: 6,4194