BUGÜN NELER OLDU

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bakan Berat Albayrak liderliğinde topalandı. Bakan Albayrak toplantıyla ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık. Ayrıca, Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük.