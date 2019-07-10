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ve liderliğinde topalandı

ve liderliğinde topalandı. Bakan Albayrak toplantıyla ilgili şu paylaşımı yaptı: Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi () toplantımızı gerçekleştirdik. Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık. Ayrıca, konusunu, çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve görüştük.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 23:13
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bakan Berat Albayrak liderliğinde topalandı
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bakan Berat Albayrak liderliğinde topalandı. Bakan Albayrak toplantıyla ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık. Ayrıca, Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük.

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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bakan Berat Albayrak liderliğinde topalandı
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