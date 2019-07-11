Milletvekili ve muhtarların takım elbise yarışı nedeniyle nisan ve mayısı ciroda yüzde 50'nin üzerinde bir artışla geçiren Kiğılı'nın sahibi Abdullah Kiğılı, şu sıralar yurtdışı mağazalarla büyüme stratejisi izliyor. Bulunduğu her ortamda Kiğılı markasının büyümesini AVM'lerin büyümesine bağlayan Kiğılı'ya göre Türkiye'de artık AVM denizi bitti.



YA OKUL YA HASTANE OLACAK

"İstanbul Büyükdere Caddesi'nde 5 km üzerinde 10 tane, Kocaeli sınırına kadar 100'ün üzerinde AVM var. Anadolu'da da benzer sıkıntıyı 2-3 yıl içinde göreceğiz. Konya, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Adana, Kocaeli gibi şehirlerde AVM'ler kapanacak çünkü bu şehirler birden fazla AVM'yi kaldırmıyor. Bu AVM'ler ya okula ya hastaneye dönecek" diyen Kiğılı, 5 yıl önce bu uyarıyı yaptığında kimsenin umursamadığını ancak bugün gelinen noktada arzın talebin çok üzerinde olduğunu ve dengenin bozulduğunu belirtiyor.

Kiğılı'ya göre dengeyi bozan unsurlardan biri de bankalar. Sektörün yaşadığı pek çok sorunun çözümünde bankaların da işin içinde olması gerektiğini ancak marka- AVM-banka üçgeninde banka ayağının çalışmadığını belirten Kiğılı şunları söylüyor: "Bankalar bizi kemiriyor. Banka en büyük kârı kredi kartından yapıyor. Diyelim bizden 6 taksitle 1000 liralık alışveriş yaptın. Bunun ilk iki taksidi bana ait. Ondan sonrakiler bankaya. Banka provizyon veriyor, biz de ürünü veriyoruz. 1000 lirayı ertesi gün nakde çevirmek istediğin zaman 2 ay için 1000 TL üzerinden yüzde 5 kesinti yapıyor. Eğer nakde çevirmezsen yani kesinti faizi ödemek istemezsen 1000 TL'nin ilk 500 TL'sini 35-40 gün arasında alabiliyorum. İkinci 500 TL'yi almak için ise 75-80 gün bekliyorum. Vatandaş ise ödemediği her kuruş için faiz ödüyor. Bankadan kredi kullanmak kredi kartına komisyon ödemekten daha kârlı. Banka komisyon oranlarında asla geri adım atmıyor. Kredi kartlarına çalışıyoruz."







20 ERKEK MARKASININ YAŞAMASI ZOR

Anadolu'da AVM'lerde 20'nin üzerinde erkek giyim markası olduğunu dile getiren Kiğılı, hâlâ 199 liraya takım elbise satma çabası içinde olan markalar olduğunu söyledi. Kiğılı,"500 liranın üzerinde elbise satılmıyor. Vatandaş 200-250 liraya takım elbise almaya alıştı, alıştırdık. Bu kadar markayı sektörün taşıması mümkün değil. O erkek markalarının içinde kirasını zor ödeyenler var" dedi.



BİZİ HIRSIZ GÖREN İTALYA ŞİMDİ BİZİ CANI GİBİ SEVİYOR

İtalyanların sipariş alabilmek için kapıda beklediklerini belirten Kiğılı, "Eskiden yüzümüze bakmayan, bize hırsız gözüyle bakan İtalyan şimdi bize bayılıyor. İtalya'da 30 fabrikayla çalışıyoruz. 100 metreye kadar mal yaptırıyoruz. Koleksiyon yapıyoruz, sipariş veriyoruz. Şu sıralar bizi canları gibi seviyorlar. Çok mutlular bizden" ifadelerini kullandı.



MECLİS'E MAVİ TAKIM ELBİSEYİ SOKABİLDİK

TBMM'ye bakıldığında bir koyuluk hakim. Kiğılı'ya hiç Meclis'i renklendirmek isteyip istemediğini sorduğumda şu cevabı aldım: "Meclis'e siyah ve lacivert dışında mavi takım elbise giydirdik. Kahverengi ve yeşil takım elbise raflardan kalktı ama renk işin içine girince ciddiyet elden gidiyor diye düşünüyorlar." En büyük satışı 18-36 yaş arası gruba yaptıklarını ifade eden Kiğılı, "Gençler kısa paça pantolonun altına çorap giymedikleri için eskisi gibi çorap satışımız yok. Yaş büyüdükçe satış düşüyor. "



ŞİRKETİMİ SATSAYDIM KENDİMİ SATMIŞ GİBİ HİSSEDECEKTİM

2015'te şirketi satmak için görüşmeler yapan ancak vazgeçen Kiğılı'ya vazgeçme nedenini sordum: "Keşke o gün şirketi satsaydık ama dünün keşkeleri yarının kuşkularıyla hayat geçmiyor. Şirketim kendi soyadımı taşıyor. Kendimi satıyormuşum gibi hissettim. Çocuklarım ve torunlarıma ihanet etmiş olacaktım." Satış fikrinin hala gündemlerinde olduğunu vurgulayan Kiğılı, "İyi bir hazırlık döneminden sonra yatırımcı gelecek" dedi.

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