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çalışma saatleri 2019! Borsa İstanbul kaçta kapanır?

Piyasaları yakından takip edenler 2019 çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Döviz alım satım, ziynet eşyası alışverişi gibi işleri olan vatandaşlar Borsa İstanbul’un çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki Borsa İstanbul ve kaçta kapanır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 15:08
Borsa İstanbul çalışma saatleri 2019! Borsa İstanbul saat kaçta açılır kaçta kapanır?

Döviz alım satım, her türlü mal alışverişinin yapıldığı Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Borsa İstanbul, sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. Vatandaşlar işlerini halledebilmek için ''2019 Borsa İstanbul saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Sorusuna Google üzerinden yanıt arıyor. İşte çalışma saatleri…

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ- 2019

Borsa İstanbul'da resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonu hariç sabah 09.40–akşam 18.05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Borsa İstanbul seansları şöyledir:

09.40-09.55 Açılış Seansı Emir Toplama,

09.55-10.00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme,

10.00-13.00 Sürekli İşlem,

13.00-13.55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama),

13.55-14.00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme,

14.00 - 18.00 Sürekli İşlem, 18:01-18:05 Kapanış Seansı

BORSA İSTANBUL HAKKINDA

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla açılan 2013'te "Borsa İstanbul" olan, sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir.

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Borsa İstanbul çalışma saatleri 2019! Borsa İstanbul saat kaçta açılır kaçta kapanır?
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