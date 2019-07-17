Son dakika haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 2019 emekli maaşına ek ikramiye ödemesi tarihi!

Geçtiğimiz yıldan itibaren emekli maaşlarına ek olarak emekli bayram ikramiyesi de yatmaya başladı. Bu nedenle de Kurban Bayramı'na yaklaşırken emekliler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Kısa bir süre sonra hesaplara yatacak olan emekli bayram ikramiyesi belirli bir tarih aralığında vatandaşlar tarafından çekilebilecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. .

İşte 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili bilmeniz gerekenler!